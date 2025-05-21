Jorge Meza: "Vamos Corrientes es el espacio que más nos puede contener"

"Vamos Corrientes es el espacio que más nos puede contener", señaló Jorge Meza, el intendente de Caá Catí y referente del Partido Nuevo, a Hoja de Ruta. El funcionario además aclaró que esta es una apreciación personal y la decisión final la tendrá el órgano partidario.

"Concluímos una ronda de conversaciones que se está dando en el marco de las elecciones", señaló. En ese sentido, destacó que hay una decisión de los partidos de " dar libertad de que las converaciones en los espacios municipales se reserve a la dirigencia local".

"Tratamos de encontrar puntos de coincidencia y el resultado fue positivo. Hay muchas intenciones de acercar a las partes y encontrar un mecanismo conjunto. Ahora tenemos otra reunión y se va a convocar a una asamblea donde se va a definir una decisión en conjunto", sostuvo.

El intendente en tanto destacó que "en lo personal creo que Vamos Corrientes es más el espacio que nos puede contener". "Eso lo decidirá la asamblea", sostuvo.

