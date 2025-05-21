Pacayut: "Se están analizando situaciones de alianza en 15 o 20 municipios"

"Se están analizando situaciones de alianza en 15 o 20 municipios", sostuvo en Hoja de Ruta, el apoderado del PJ, Felix Pacayut. Cabe destacar que el fin de semana trascendió una foto entre el ex gobernador Ricardo Colombi y el diputado del PJ, Jorge Romero. Por su parte, Romero aseguró que se trata de una alianza local para San Luis del Palmar.

"Se está buscando consolidar la imágen de Tincho Ascúa, sobre todo en las ciudades grandes. No me consta su bajada de la candidatura", aseguró.

"Se está haciendo una alianza en 15 o 20 municipios", señaló sobre la reunión entre Colombi y Jorge Antonio del fin de semana. "No hay libertad de acción, pero si se analizan alianzas. Sobre todo en los más competitivos", sostuvo.

