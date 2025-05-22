Paro de enfermeros en el Escuela: "Estamos aguardando respuestas"

Un grupo de enfermeros y trabajadores de la salud se manifestó esta semana en Corrientes con un paro de actividades en el Hospital Escuela. Según indicó la dirigente de ATE y enfermera, Rosa Cabrera, a Hoja de Ruta, evaluarán las respuestas ministeriales para avanzar con más actividades la semana que viene.

"Estamos aguardando las novedades en relación a las decisiones que va a tomar el Ministro y las autoridades de Salud. Tenemos muchos trabajadores precarizados, sin contrato y no nos alcanza el sueldo hace tiempo", señaló.

Los trabajadores reclaman el contrato para trabajadores que hoy son becarios. En esa línea, desde la car­tera de Salud Pública se in­formó de la incorporación de 610 trabajadores de la salud, en el marco de un proceso de regularización laboral. Se­gún especificaron, se trata de 50 profesionales que pasaron de convenios a contratos for­males, y 560 nuevos contra­tos destinados a enfermeros y enfermeras distribuidos en distintos niveles del sistema sanitario.

En tanto, Cabrera aseguró que hasta el momento no fueron informados al respecto. "Por eso seguiremos evaluando las medidas y la respuesta para avanzar con más reclamos la semana que viene de ser necesario", aseguró.

