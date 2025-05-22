Paro de enfermeros en el Escuela: "Estamos aguardando respuestas"

Un grupo de enfermeros y trabajadores de la salud se manifestó esta semana en Corrientes con un paro de actividades en el Hospital Escuela. Según indicó la dirigente de ATE y enfermera, Rosa Cabrera, a Hoja de Ruta, evaluarán las respuestas ministeriales para avanzar con más actividades la semana que viene.
"Estamos aguardando las novedades en relación a las decisiones que va a tomar el Ministro y las autoridades de Salud. Tenemos muchos trabajadores precarizados, sin contrato y no nos alcanza el sueldo hace tiempo", señaló.
Los trabajadores reclaman el contrato para trabajadores que hoy son becarios. En esa línea, desde la cartera de Salud Pública se informó de la incorporación de 610 trabajadores de la salud, en el marco de un proceso de regularización laboral. Según especificaron, se trata de 50 profesionales que pasaron de convenios a contratos formales, y 560 nuevos contratos destinados a enfermeros y enfermeras distribuidos en distintos niveles del sistema sanitario.
En tanto, Cabrera aseguró que hasta el momento no fueron informados al respecto. "Por eso seguiremos evaluando las medidas y la respuesta para avanzar con más reclamos la semana que viene de ser necesario", aseguró.
