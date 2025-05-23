Braillard Poccard: "Ratificamos nuestra pertenencia a Vamos Corrientes institucionalmente"

"Ratificamos nuestra pertenencia a Vamos Corrientes institucionalmente", señaló en Hoja de Ruta el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard. El funcionario contó cómo analiza el escenario electoral 2025.

"Por ahora sí podríamos decir que somos el socio más importante. Pero todo esto se verá. Nosotros lo que hicimos fue ratificar nuestra vocación de pertenencia. Todo lo demás, como en toda relación humana, todo se discute y acuerda", señaló.

Braillard Poccard, descartó la posibilidad de especular en la pertenencia. "Lo primero es decir, estamos", sostuvo. "Por eso lo hicimos ampliado en convención, estas personas sesionando adelante del partido", agregó.

El vicegobernador habló de la campaña sucia que se lleva adelante en la campaña electoral de Corrientes. "Son miserables y rastreras. Nosotros no lo vamos a hacer", destacó.

