Polich: "Sí, se habla de mi candidatura pero lo importante es la continuidad del proyecto"

"Sí se habla de mi candidatura pero lo importante es la continuidad del proyecto", señaló en Hoja de Ruta el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich. Indicó que es fundamental la continuidad para "seguir con el proyecto y resolver los problemas que todavía están sin solución en Corrientes".

En ese sentido, el funcionario destacó que la provincia de Corrientes demuestra un crecimiento notable en varias áreas de gestión pero "reconozco que aún faltan cosas pero porque siempre van a faltar". "Lo importante es darle continuidad a la gestión para seguir mejorando. Tenemos mucha experiencia acumulada para seguir mejorando el lugar donde vivimos y eso es lo más importante", sostuvo.

En relación a un acuerdo con La Libertad Avanza señaló que "mientras piensen como nosotros y coincidan con las cosas que se están haciendo, todos serán bienvenidos". "Entendemos que la contrucción tiene que ser con la mayor cantidad de espacios posibles", resaltó.

En esa línea, destacó que "ya veremos" en torno a las candidaturas. "Acá lo importante es que queremos seguir haciendo las cosas bien", sostuvo.

