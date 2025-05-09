Corrientes le ganó a Misiones en la producción de yerba mate por primera vez

Corrientes rompió con todas las estadísticas históricas, la producción de hoja verde de yerba mate de Corrientes superó a la de Misiones en los primeros tres meses del 2025. El dato fue aportado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que reveló que entre en enero, febrero y marzo Corrientes produjo más hoja verde, la materia prima yerbatera, que las cinco sub-zonas que releva el INYM de Misiones (Centro, Noroeste, Noreste, Oeste y Sur).

"Es una muy buena noticia y que era algo de esperar. La zona centro, que es la zona caliente de Misiones, no había comenzado la cosecha por el tema de la falta de acuerdos por los precios. Por eso Corrientes superó a Misiones", aseguró al respecto Héctor Biale, presidente de la Asociación de plantadores de yerba del Nordeste a Hoja de Ruta.

Esto se traduce entre otras cosas es más empleo para Corrientes. "La capacidad de los secaderos se vieron superadas porque como no trabjaban en Misiones se traía todo a Corrientes entonces estaban trabajando las 24 horas del día en esta zona", sostuvo el productor.

Corrientes, tierra de grandes yerbateras, cosechó 34,8 millones de kilos de hoja verde en enero-marzo, mientras que Misiones aportó apenas 30,1 millones de kilos. Es decir, la producción correntina de hoja alcanzó el 54% de los 65.018.623 de kilos cosechados en enero-marzo del 2025, una de las producciones más bajas de la historia.

A nivel general, el referente analizó que el mercado de la yerba mate en Argentina es "inelástico". "Lo que sí tenemos que hacer es apuntar a la exportación y ese es una de las patas que para nosotros fue desregulada tras la definición del DNU del gobierno de Javier Milei que quita esa posibilidad al INYM", sostuvo.

