Bella Vista cumple 200 años: "Toda la ciudad se involucró y eso nos emociona"

La localidad de Bella Vista cumple 200 años en el marco de una agenda oficial y actividades centrales en la ciudad. "Toda la ciudad está viviendo momentos de revolución y muchas emociones", señaló en Hoja de Ruta la intendenta Noelia Bazzi.

"Estos 200 años son el resultado del trabajo de todos los que integran la ciudad. El bellavistense es muy orgulloso de su tierra por todo lo que tiene para aportar al mundo", sostuvo. Además, indicó que la ciudad "está pintada de naranja y blanco porque todas las calles y casas están adornadas por objetivo propio". "Toda la ciudad se hizo carne de este bicentenario y nos emociona a todos", resaltó.

Las actividades recreativas para este lunes se concentran en el festival musical en la plaza Pedro Ferré con la actuación de Lázaro Caballero, Amar Azul y otros.

Mientras que este martes 3 de junio los actos centrales comenzsarán a las 9 en la misma plaza con el izamiento del pabellón nacional y posterior desfile cívico-militar a las 16.

Mirá la nota completa