Reconocieron a Nahiara Galean como la Primera Maestra Nacional de Ajedrez en Corrientes

Nahiara Galeano fue reconocida como Primera Maestra Nacional de Ajedrez de la provincia de Corrientes en la localidad de Riachuelo.

El reconocimiento tuvo lugar durante el acto de fin de año de la Escuela Municipal de Ajedrez, realizado en el Centro Cultural Municipal.

La distinción, otorgada en presencia del Intendente Martin Jetter, resalta el esfuerzo, la dedicación y el talento de Nahiara, quien se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y excelencia para toda una generación de jóvenes correntinos.

Su trayectoria en el mundo del ajedrez no solo enorgullece a Riachuelo, sino que posiciona a la región como un referente en este deporte estratégico.

Además de su destacado rendimiento en competencias nacionales e internacionales, Nahiara ha demostrado un profundo compromiso con la promoción del deporte, inspirando a jóvenes y adultos a superarse y perseguir sus metas.