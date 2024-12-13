¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

corte de transito Axel Kicillof Municipalidad de Corrientes
corte de transito Axel Kicillof Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Evento

Cortarán el tránsito de una calle céntrica todo el fin de semana: los detalles

Desde este viernes hasta el domingo.  

Por El Litoral

Viernes, 13 de diciembre de 2024 a las 12:24

La Municipalidad de Corrientes anunció este viernes que se interrumpirá la circulación vehicular por San Juan entre 25 de Mayo y Pellegrini, por un evento en el Teatro Vera.

Este corte está previsto a partir de las 18:30 de hoy, hasta el domingo a las 1. "Por favor, evitar circular por la zona", destacan desde la institución. 

El evento a realizarse es una obra inédita coproducida por el Teatro Oficial Juan de Vera y el tenor correntino Manuel Nuñez Camelino entra en tiem+po de descuento de cara a la Gala de Fin de Año prevista para el sábado 14 de diciembre en las puertas del coliseo correntino. La cita, con acceso libre y gratuito, será sobre calle San Juan 637 desde las 21 y por orden de llegada.

También podrá verse vía streaming mediante las cuentas de Facebook y YouTube del Gobierno de la Provincia de Corrientes. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD