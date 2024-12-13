Cortarán el tránsito de una calle céntrica todo el fin de semana: los detalles

La Municipalidad de Corrientes anunció este viernes que se interrumpirá la circulación vehicular por San Juan entre 25 de Mayo y Pellegrini, por un evento en el Teatro Vera.

Este corte está previsto a partir de las 18:30 de hoy, hasta el domingo a las 1. "Por favor, evitar circular por la zona", destacan desde la institución.

El evento a realizarse es una obra inédita coproducida por el Teatro Oficial Juan de Vera y el tenor correntino Manuel Nuñez Camelino entra en tiem+po de descuento de cara a la Gala de Fin de Año prevista para el sábado 14 de diciembre en las puertas del coliseo correntino. La cita, con acceso libre y gratuito, será sobre calle San Juan 637 desde las 21 y por orden de llegada.

También podrá verse vía streaming mediante las cuentas de Facebook y YouTube del Gobierno de la Provincia de Corrientes.