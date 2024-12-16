Corrientes presentó a Nación su balance sobre los planes de alfabetización

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este lunes que la provincia presentó a Nación su balance sobre los planes de alfabetización.

La ministra de Educación, Práxedes López participó la semana pasada en la asamblea N° 138 del Consejo Federal de Educación (CFE).

En este encuentro, que contó con la presencia del secretario de Educación de la Nación del Ministerio de Capital Humano Carlos Torrendell y los ministros de las 24 jurisdicciones, se destacaron las líneas de acción, avances y perspectivas para 2025 de los planes de alfabetización jurisdiccionales que forman parte del Plan Nacional de Alfabetización.

“Está muy bueno todo lo que está pasando en torno a la alfabetización, porque nos está ayudando a articularnos también entre nosotros. Hay como un efecto cascada que me parece que se inició en el buen clima y en el foco que hemos ido construyendo acá. De hecho, todas las provincias están viniendo a los encuentros, se ha logrado construir un clima de trabajo entre todos que ha ido permeando, obviamente con diferencias de enfoques, pero siempre siendo muy respetuosos”, expresó el secretario de Educación en la apertura.

Durante esta asamblea, se aprobó por unanimidad la Resolución CFE 485/24: Plan Nacional y planes jurisdiccionales de alfabetización. Monitoreo 2024 y planificación 2025. La resolución incluye las fichas de monitoreo de los planes jurisdiccionales de alfabetización 2024 y la planificación 2025. Además contiene el formato del Plan Operativo anual 2025 de alfabetización.

Por su parte, la titular de la Unidad de Alfabetización Paula Campos realizó un balance en el que destacó el trabajo sostenido y articulado hacia dentro de la Secretaría de Educación como también hacia las 24 jurisdicciones junto al equipo de la Red Federal de Alfabetización. En 2025, desde la Red se avanzará la política focalizada Escuelas ALFA en red. Estas escuelas son aquellas que enfrentan mayores desafíos en relación al aprendizaje de la lectura y la escritura.

Además, se firmaron los convenios bilaterales para la adquisición de libros en el marco de los planes jurisdiccionales de alfabetización. 13 provincias estarán recibiendo financiamiento para la adquisición de libros de texto en consonancia con un plan estratégico territorial de alfabetización. Las otras 11 jurisdicciones suscribieron el convenio de libros de texto 2025 a través de la Comisión Asesora Nacional (CAN).

Por otra parte, aprobó un documento de trabajo sobre la acreditación de saberes previos, iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa que propone el reconocimiento de trayectorias educativas realizadas por jóvenes y adultos en diversos espacios institucionales y de los saberes adquiridos en la vida cotidiana en diferentes ámbitos.

La iniciativa tiene como objetivo lograr la terminalidad de la secundaria de aquellas personas mayores de 18 años que aún no lograron este nivel.

Actualmente 11.983.361 de personas mayores de 18 años no terminaron la escuela. Además, apunta a la conformación de un marco normativo que consolide y promueva el desarrollo de experiencias de reconocimiento y acreditación de saberes en las jurisdicciones de todo el país.

Esta propuesta es el resultado de un año de trabajo mancomunado de una Mesa conformada por equipos técnicos pedagógicos especializados de 14 provincias.