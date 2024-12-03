Solicitan colaboración para traer a un correntina que se encuentra enferma en México

Belén Canteros, una joven correntina que está en México, enfrenta un problema de salud y necesita regresar al país.

Para que puedan trasladarla a la Argentina y recibir la atención que necesita, sus amigos y familiares iniciaron una campaña solidaria.

A través de redes sociales, se encuentran realizando una campaña para que la joven pueda regresar al país.

La madre de la joven, Silvia Rivero, indicó que su hija estuvo internada "a raíz de un brote psicótico".

"Estaba en un lugar siendo tratada y de repente le dieron el alta, pero sabemos que cuando uno tiene un brote psicótico eso lleva tiempo recuperarse", añadió.

A su vez precisó: "No sabemos a raíz de qué tuvo el brote psicótico. Nos dijeron que por droga no es, entonces creemos que puede ser un problema de salud mental".

En ese sentido, la madre dijo que "tuvimos que mover cielo y tierra para que alguien la vaya a buscar y se haga cargo de ella".

"Estamos haciendo hasta lo imposible para que su hermana vaya a buscarla", agregó la mujer en declaraciones al canal 5TV.

Además, le pidió al consulado que "envíe una ficha clínica de su atención ahí para ver cómo continuar en la Argentina".

Cualquier aporte es fundamental para lograr su regreso. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:

Banco Galicia

Titular: María Silvia Canteros

CTA: 4078483-4 077-2

CBU: 0070077130004078483427

CUIL: 27-34718192-2

ALIAS: TOPO.LICOR.COSA

