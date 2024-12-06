Esquina se prepara para la Fiesta Provincial de la Sandía: fechas y artistas confirmados

La Sociedad Sportiva Esquinense anunció este viernes la nueva edición de la Fiesta Provincial de la Sandía y la Producción que tendrá lugar del 20 al 21 de diciembre en dicha localidad.

La entidad logra mantener viva esta tradicional fiesta que regresa con dos noches de festival en el puerto local.

Las entradas serán accesibles para garantizar que toda la comunidad y los visitantes puedan disfrutar de espectáculos de gran calidad, que incluirán artistas locales, provinciales y nacionales, con propuestas de cumbia, folclore y chamamé.

Vale mencionar que entre los artistas se contará con la presencia de Daniel Cardozo con el Grupo Irundy y Hacha Leiva con el grupo Trinidad, entre otros.

La fiesta también tendrá el momento de la premiación a los productores y la elección de la Embajadora.

Además, el día viernes, a partir de las 18, se realizará el esperado Certamen de sabor y peso, en las instalaciones de la Sociedad Sportiva Esquinense (Mancini 350). En esta actividad, un jurado calificador elegirá la sandía más dulce y pesará la más grande, destacando la calidad de la producción local.

Asimismo, desde la organización del evento informaron el esfuerzo de la institución por mantener esta celebración a lo largo de los años. También destacó el apoyo del Gobierno Provincial y este año el del Municipio de Esquina, que fueron fundamentales para la realización de esta nueva edición.