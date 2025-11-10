Clasificó Alvear y quedaron definidos los cruces de cuartos de final

Con la clasificación de Alvear y un andar contundente de San Lorenzo de Monte Caseros concluyó la fase regular del Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes.

La 12º fecha, última de la fase clasificatoria, se desarrolló del pasado viernes a domingo. En la Zona B, el pasaje de Alvear a los cuartos de final llegó con la derrota de Hércules en su visita a Amad 65 a 44. El equipo del barrio Libertad necesitaba bajar y después una derrota de Alvear para avanzar de fase.

José González y Franco Piasentini, con 11 puntos cada uno, fueron los principales goleadores en Amad que reaccionó en el segundo tiempo para llevarse la victoria. En tanto que Pablo Brocal con 14 fue el máximo referente en la ofensiva de Hércules.

Por su parte, Alvear se presentó en Monte Caseros con la clasificación asegurada, y perdió contra San Lorenzo 85 a 64. Los casereños terminaron invictos y fueron los mejores de la etapa regular del certamen de primera división.

En tanto que Atlético Saladas superó como local a Sportiva Esquinense 96 a 55 para asegurarse el segundo lugar del grupo.

En la Zona A ya estaban definidos los cuatro clasificados y la última fecha sirvió para ordenarlos del 1º al 4º lugar. Pingüinos superó como visita a Español de Santa Lucía 86 a 73 para asegurarse el primer lugar del grupo.

Confirmando su remontada en las últimas fechas, San Martín de Curuzú Cuatiá venció como visitante a Córdoba 80 a 79. El equipo capitalino quedó segundo y el actual campeón provincial finalizó tercero.

Además, El Tala se despidió del certamen con una derrota como local frente a Unión de Goya 95 a 66. El equipo goyano fue cuarto en la zona.

Así quedaron

Cumplidas las doce fechas de la fase regular, las ubicaciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Pingüinos 22 puntos, Córdoba 20, San Martín de Curuzú Cuatiá 19, Unión de Goya 18, El Tala 14 y Español de Santa Lucía 12.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 24 puntos, Atlético Saladas 21, Amad 20, Alvear y Hércules 16, Sportiva Esquinense 14.

El cuarto lugar se definió por los partidos disputados entre los equipos empatados. Alvear le ganó las dos veces que jugaron a Hércules y por eso avanzó a los cuartos de final.

Cuartos de final

Los cuartos de final se jugarán por el sistema 1-2. Los ganadores clasificarán al Federal y avanzarán al Final Four del Pre Federal.

Los cruces se armaron de acuerdo a las posiciones finales en cada grupo y quedaron definidos de esta forma:

Pingüinos vs. Alvear

Córdoba vs. Amad

San Lorenzo vs. Unión de Goya

Atlético Saladas vs. San Martín de Curuzú Cuatiá