Corrientes firmará acuerdo con 20 municipios para prevenir el Chagas vectorial

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a través de la Dirección General de Epidemiología, realizará un acto de firma de un acta acuerdo con municipios clave para la Recertificación de Libre de Transmisión Vectorial de Chagas.

El acto tendrá lugar el martes a las 10 en el Salón Verde de Casa de Gobierno.

Corrientes es una provincia reconocida a nivel nacional e internacional por haber eliminado la transmisión vectorial del Chagas (la que se produce por la vinchuca), logrando la certificación oficial en 2018 gracias a un trabajo continuo de búsqueda, control y vigilancia epidemiológica.

Compromiso de 20 localidades endémicas

Con el fin de continuar con las acciones que llevan adelante las localidades endémicas, se procederá a la firma del acta acuerdo con 20 municipios para la Recertificación de Libre de Transmisión Vectorial de Chagas.

El objetivo de esta iniciativa es dar continuidad al trabajo que permitió a Corrientes ser reconocida por haber eliminado la transmisión vectorial de la enfermedad. La firma subraya la importancia de la articulación entre la Provincia y los municipios para proteger la salud de los vecinos de Corrientes.