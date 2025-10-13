¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

agua en superficie Banco de Corrientes Eduardo Black
agua en superficie Banco de Corrientes Eduardo Black
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Murió el periodista Eduardo Black

Black dejó su huella en varios ámbitos de la vida correntina, siendo columnista de El Litoral y colaborando en actividades del Colegio de Abogados.

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 07:50

La comunidad lamenta la muerte durante el pasado domingo de Eduardo Black, quien supo dejar su huella en varios ámbitos de la vida correntina.

Eduardo trabajó en diversos medios, entre ellos El Litoral, siendo columnista de este diario.

En el ámbito de la abogacía, fue cofundador y primer presidente del Centro de Estudios Legales del Colegio Público de Abogados de Corrientes.

En lo académico, Black contribuyó a la realización de simposios anuales de filosofía política y aumentó la visibilidad de la Escuela Correntina de Pensamiento.

Así como este medio lamenta su muerte, instituciones como el Colegio de Abogados reconocen su legado.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD