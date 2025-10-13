Murió el periodista Eduardo Black

La comunidad lamenta la muerte durante el pasado domingo de Eduardo Black, quien supo dejar su huella en varios ámbitos de la vida correntina.

Eduardo trabajó en diversos medios, entre ellos El Litoral, siendo columnista de este diario.

En el ámbito de la abogacía, fue cofundador y primer presidente del Centro de Estudios Legales del Colegio Público de Abogados de Corrientes.

En lo académico, Black contribuyó a la realización de simposios anuales de filosofía política y aumentó la visibilidad de la Escuela Correntina de Pensamiento.

Así como este medio lamenta su muerte, instituciones como el Colegio de Abogados reconocen su legado.