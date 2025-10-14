Una niña de 11 años fue adoptada en Corrientes y recibió la noticia con un video emotivo

Clara, una niña de 11 años, vivió este lunes un momento inolvidable: el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 5 de la ciudad capital le comunicó que su adopción fue oficializada. Desde ese momento, sus padres adoptivos fueron legalmente su familia. La noticia fue entregada de manera especial, mediante un video que incluía imágenes de la audiencia judicial, una carta personalizada escrita para ella y un certificado que celebra este nuevo comienzo.

La resolución judicial reconoce también el derecho de Clara a mantener el vínculo con su hermano menor, quien permanece en situación de adoptabilidad, destacando así la importancia de preservar los lazos afectivos previos a la adopción.

El proceso comenzó en noviembre de 2024, cuando la pareja —ahora oficialmente sus padres— asumió la guarda de Clara luego de vincularse a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUACtes). Tras atravesar todas las instancias legales y de acompañamiento previstas, en julio de 2025 se inició el trámite judicial que culminó con la sentencia de adopción plena.

Este tipo de adopción otorga a la niña los mismos derechos y vínculos legales que un hijo biológico, incluyendo el uso del apellido familiar.

Compromiso judicial y llamado a la comunidad

Desde el Poder Judicial de Corrientes destacaron que este caso refleja el compromiso institucional con el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar estable, amoroso y seguro.

A su vez, se invitó a la comunidad a informarse e inscribirse en el RUACtes, una herramienta pública que promueve la adopción responsable y acompaña a las personas interesadas en brindar un hogar desde una perspectiva centrada en los derechos de la infancia.