evacuados intento de femicidio Lluvia en Corrientes
CORRIENTES

Docentes cierran el Ateneo de Alfabetización con una jornada de reflexión

La propuesta se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Alfabetización. Participarán educadores de nivel inicial y primario de toda la provincia.

Por El Litoral

Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 12:27

Luego de siete encuentros presenciales, este sábado se llevará a cabo la última jornada del Ateneo de Formación Docente en Alfabetización. Se trata de una propuesta destinada a docentes de sala de 5 años del nivel inicial y de 1.º, 2.º y 3.º grado del nivel primario, que se enmarca en el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Estratégico de fortalecimiento de la lecto-escritura.

El Ateneo propuso a lo largo de sus encuentros espacios de reflexión compartida, enfocados en situaciones concretas del aula y en los desafíos pedagógicos que plantea el proceso de alfabetización. El objetivo central fue fortalecer las capacidades profesionales de los docentes y revalorizar la enseñanza de la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el aprendizaje a lo largo de la vida y para la formación de una ciudadanía activa.

Varias docentes que participaron en el programa compartieron sus experiencias y valoraciones. Rosalía del Carmen González, de la Escuela N.º 478 “Gobernación Tierra del Fuego” (La Cruz), destacó el impacto del uso de juegos de lectura con propósito: “Permiten que los niños aprendan jugando, con sentido y motivación. La lectura deja de ser una obligación y se convierte en un desafío divertido”, afirmó.

Por su parte, Noelia Molina, de la Escuela N.º 412 “Soldado de Malvinas” (Bella Vista), subrayó la utilidad de los cuadernillos “Kloy, Kloyna y Kapi” para diseñar secuencias didácticas accesibles, incluso para estudiantes con dificultades de aprendizaje: “Pude desarrollar propuestas de juego, oralidad y escritura en contextos desfavorecidos”, explicó.

Desde la Escuela N.º 17 “José Fermín González”, Erika Mariana Sisi habló del valor del trabajo colectivo en los ateneos: “La reflexión constante sobre lo que funciona y lo que se puede mejorar produjo un cambio en mi forma de enseñar a leer y escribir”.

Finalmente, Roxana Marisel Burgos, de la Escuela N.º 692 “Libertad”, consideró que esta experiencia fue una instancia valiosa de formación continua y revisión crítica de las propias prácticas: “Pude enriquecer mi enseñanza con nuevas herramientas y enfoques pedagógicos”, sostuvo.

El cierre del Ateneo representa una instancia de síntesis, donde las y los docentes evaluarán los aprendizajes construidos y compartirán estrategias que permitan seguir fortaleciendo el trabajo pedagógico en torno a la alfabetización inicial.

