Con comidas típicas, se celebró el Karaí Octubre en una plaza de Corrientes

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria y el Programa Manos Porá, organizó este miércoles una jornada especial por el Karaí Octubre. El evento se realizó en la Plaza del Eucaliptal, ubicada en la intersección de Av. Raúl Alfonsín y Laprida.

El evento, que tuvo lugar entre las 18 y las 21 contó con la participación de vecinos, transeúntes y diversas áreas gubernamentales y comunitarias, como el área de Salud, Celiaquía, clubes de abuelos y comedores provinciales.

Durante la actividad, se entregaron raciones de comida, se realizaron sorteos con premios para el público, y hubo espacio para el baile, comidas típicas y un ambiente de encuentro comunitario.

Estuvieron presentes el director de Seguridad Alimentaria, Lucas Carballo, la ministra de Educación, Práxedes López, y la intendenta de San Cosme, Zulema Barrios. Además, se reconoció la labor de nueve comedores comunitarios, a cuyos encargados se les entregaron certificados en reconocimiento a su compromiso y trayectoria.

La jornada cerró con una cálida participación de los vecinos, quienes compartieron un momento de tradición, historia y alegría en comunidad.