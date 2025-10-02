Se viene el 7° Abuelazo en Bella Vista con una jornada de recreación y encuentro

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se presentó oficialmente la séptima edición del “Abuelazo”, que se realizará el próximo 12 de octubre en el Estadio Ciudad de Bella Vista. El evento está organizado por la Asociación Juventudes Acumuladas con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad local.

La jornada reunirá a delegaciones de Bella Vista, Goya, Esquina y localidades vecinas, con el objetivo de promover la recreación y el bienestar físico y emocional de los adultos mayores. El encuentro fue declarado de interés provincial y municipal, en el marco del Mes de las Personas de Edad.

El programa incluye presentaciones de talentos, elección de reinas, espectáculos musicales, baile, bingo y actividades de integración que se extenderán desde la mañana hasta la noche.

Durante el lanzamiento, autoridades provinciales y municipales destacaron la importancia del evento, que convoca cada año a más de 500 adultos mayores y se consolida como una de las principales celebraciones de Bella Vista.