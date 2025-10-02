Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera junto a Paulo Dybala

Oriana Sabatini brindó su primera entrevista tras el anuncio de su embarazo junto a Paulo Dybala, y no solo reveló el sexo de su bebé, sino que también compartió con humor los intensos malestares y los miedos que la atraviesan. En diálogo con LAM (América) desde Roma, la cantante se mostró sincera sobre la realidad del primer trimestre.

“Estoy bien. En realidad, estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así. Vomito todos los días“, comenzó diciendo Oriana, visiblemente divertida. La actriz relató lo cerca que estuvo de tener que cortar la videollamada: “Recién, Pepe Ochoa me dice ‘Vamos a un corte, por si querés ir al baño y yo en lo único que pensaba era en si iba a llegar a vomitar antes. Es que en un momento dije: ‘Por ahí voy a tener que cortar y mañana va a salir en todos los periódicos’“, se sinceró.

La revelación del género y la fecha del parto

Oriana Sabatini terminó con el misterio sobre el sexo de su bebé sin necesidad de ninguna celebración. “Me da igual que sea nena o nene. Igual, es una nena”, lanzó, provocando aplausos en el estudio.

La cantante reveló que ya tiene cuatro meses y que su fecha de parto podría coincidir con el cumpleaños de su madre. “Literalmente, tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo. Me gusta porque es pisciana, sensible”, reconoció. En cuanto al nombre, dijo: “algunos nombres anotados que me gustan desde hace mucho, pero este es un trabajo de equipo y tiene que gustarnos a los dos. Y yo soy medio cabeza dura. Si me gusta un nombre, te obligo”, detalló con humor.

Sobre los síntomas, contó con gracia los cambios en su cuerpo: "Ya hay pancita, igual, me levanto siendo una persona y me acuesto siendo otra. A medida que como, de repente se asoma más, pero me levanto y digo: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer no estaba", relató, mencionando también los problemas de mareos.

FUENTE: minutouno.com