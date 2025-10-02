Se intensifica la búsqueda de un hombre desaparecido en el interior de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que intensifica las tareas de búsquedas de un hombre que desapareció en la localidad de San Miguel.

Se trata de Servando Valenzuela de 50 años que fue visto por última vez el pasado martes 30 de septiembre.

En su búsqueda intervienen efectivos de la Unidad Regional N°6 Ituzaingó, Comisaría de Distrito San Miguel, Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caa Cati, del Grupo de Tareas Operacionales G.T.O de Ituzaingó, la Dirección de Drones y División Canes de la ciudad Capital.

Por otra parte, se pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Valenzuela. Quienes posean datos pueden acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio o llamar al 911 en Capital y 101 en el interior provincial.