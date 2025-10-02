Corrientes abrió el Congreso de Educación Física con más de 1.600 docentes del área

Corrientes abrió su Congreso de Educación Física con fuerte llamado a la formación y al compromiso docente.

El vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, y la ministra de Educación, Práxedes López, encabezaron este jueves la apertura del Congreso de Educación Física y sus prácticas, bajo el lema “Educar con movimiento, inspirar con pasión”.

La jornada inaugural se desarrolló en la capital correntina con la participación de más de 1.600 docentes del área, en un encuentro que se extenderá hasta el sábado 4 de octubre. El evento es organizado por el Instituto Superior de Educación Física “Profesor Antonio Alejandro Álvarez”, junto al Ministerio de Educación.

En su discurso, Poccard destacó el papel de los profesores de Educación Física en la promoción de hábitos saludables y valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo: “La formación en Educación Física es clave no solo para fomentar la actividad física, sino también para abrir oportunidades a jóvenes que descubren sus talentos”.

Por su parte, la ministra López valoró el congreso como un espacio de reflexión y actualización docente: “Es fundamental continuar construyendo una Educación Física de calidad en todos los niveles, desde el inicial hasta el superior”.

Con conferencias, talleres y mesas de intercambio, el Congreso se consolida como un espacio de formación continua y de fortalecimiento del rol docente en un contexto de cambios sociales y educativos.