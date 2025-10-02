Tras un allanamiento, secuestraron dos motos y motopartes vinculadas a un hecho

En el marco de una causa en investigación, la Policía de Corrientes llevó a cabo allanamientos en domicilios de los barrios 17 de Agosto y Esperanza, en la ciudad capital. Como resultado, se logró el secuestro de dos motocicletas además de diversas motopartes presuntamente vinculadas a los hechos investigados.

Durante los procedimientos, fueron demoradas dos personas, una mujer de 21 años y un hombre de 23, quienes estarían relacionados con la causa. Las diligencias se realizaron con intervención de la autoridad judicial competente y bajo las formalidades legales correspondientes. Los rodados se trataban de una Zanella ZB 110cc y una Honda Wave 110cc—,

Tanto los elementos secuestrados como los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor.