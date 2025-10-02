Sacan del aire el programa de Pampita y se desató una fuerte interna con Guido Kaczka

Este miércoles, se dio a conocer un supuesto malestar en los pasillos de El Trece, ya que se habla de una fuerte interna con Guido Kaczka tras una decisión sobre el futuro de Pampita al frente de "Los 8 escalones".

Según contaron en Intrusos, la producción planea sacar del aire el programa que conduce la modelo. "Hay un gran escándalo en El Trece, que va a terminar con la finalización abrupta de un programa y una guerra entre una de sus figuras y el propio canal. ¿Qué programa termina abruptamente?", comenzó diciendo Adrián Pallares.

"Termina Los 8 escalones conducido por Pampita. El hecho que termine va a generar un enroque de programas, que va a generar internas", acotó Rodrigo Lussich.

"Se ha expuesto a Pampita porque le dieron algo que no era su marca. No todos querían a Pampita como conductora cuando se conoció que Guido pasaba a la noche con Buenas noches familia", continuó Lussich.

"¿Quién no la quería?", indagó Adrián. "Guido era el que no la quería a Pampita. Y el canal sí quería a Pampita. Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Sigo XX Cambalache para Los 8 escalones. Era su fantasía", detalló Rodrigo.

Para finalizar con el tema, Adrián sumó la opinión de Guido Guido al enterarse que Los 8 escalones no continuará en la grilla de programación. "Guido ahora dice: 'ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'", cerró.

FUENTE: minutouno.com