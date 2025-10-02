¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

OPERATIVO EXITOSO

Corrientes: robó una zapatilla y fue atrapado metros más adelante

Por El Litoral

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 12:09

La Policía de Corrientes informó que este miércoles recuperaron un calzado que fue robado y detuvieron al delincuente.

Según informaron fuentes policiales, dos delincuentes acorralaron a un joven y le sustrajeron la zapatilla. Luego del hecho, que ocurrió en Cartagena y Pirovano de la ciudad capital, los autores del delito emprendieron su huida.

Tras ser notificado a la Policía, los agentes desplegaron un amplio operativo en la zona, que permitió localizar a uno de los autores y recuperar el calzado.

El demorado tiene 27 años y fue puesto a disposición de la autoridad fiscal correspondiente.

