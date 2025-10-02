Ángela Torres reveló quién la acompañó la noche que terminó con Rusherking y sorprendió

En las últimas horas, Ángela Torres revolucionó las redes sociales con una revelación inesperada que no pasó inadvertida. La cantante contó públicamente lo que ocurrió el mismo día en que terminó su relación con Rusherking y sus palabras generaron una fuerte repercusión.

"Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba“, lanzó Torres, sorprendiendo con su sinceridad. De inmediato, muchos reaccionaron con la frase: "La famosa putóxica".

Lejos de quedarse ahí, la artista profundizó en su relato: "Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me cul... al que al otro le molestaba. Está bueno, eh", confesó sin vueltas.

El video que circula en redes sociales se viralizó en cuestión de minutos y abrió un intenso debate entre los usuarios. En la red social X algunos comentarios fueron bastantes fuertes y al hueso: “El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones”; “Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido”; y "Si a los 2 minutos de cortar hacés eso con el que le molestaba a tu exnovio, le estás dando la razón", expresaron.

FUENTE: minutouno.com