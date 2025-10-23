Quini 6 Siempre Sale en Corrientes: más de $7 millones para un apostador de Esquina

Un afortunado apostador de la localidad de Esquina, Corrientes, se llevó un premio millonario de $7.721.635 en el sorteo de la modalidad Siempre Sale del Quini 6, realizado el miércoles.

El nuevo millonario correntino acertó a los números 01-12-19-31-40, generando gran alegría y expectativa en la comunidad.

La modalidad Siempre Sale del Quini 6 garantiza que el pozo se distribuya entre quienes logren la mayor cantidad de aciertos en cada sorteo, asegurando siempre la existencia de ganadores.

La fortuna de este afortunado apostador de Esquina fue gestada en la Agencia Oficial Nº 677 de la localidad, que vendió el ticket ganador. Desde el ámbito de las apuestas legales, extendieron las felicitaciones al punto de venta, destacando el valor de las apuestas oficiales y la confianza en el juego legal.