Hangares del aeropuerto correntino sufrieron destrozos y dos aeronaves fueron afectadas

El temporal ocurrido este fin de semana dejó como saldo un sinfín de complicaciones en Corrientes. Uno de los puntos afectados fue el Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro. Las ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora, provocaron el desprendimiento de los portones de los hangares y al menos dos aeronaves fueron afectadas.

Graves daños en aeronaves

Los fuertes vientos causaron estragos en la provincia, voladura de techos y caída de árboles. En el aeropuerto correntino particularmente se desmoronaron los muros de uno de los hangares donde se guardan las aeronaves y dos de ellas sufrieron graves daños.

Gentileza

Fuentes oficiales del aeropuerto correntino, señalaron a El Litoral que: “Lo más grave fue la rotura de portones de hangares y un par de aeronaves afectadas. Son aeronaves privadas que fueron golpeadas por los portones que se cayeron”.

“Lo que pasa es que una aeronave no es como un auto. Cualquier daño impide que pueda volar hasta que sea reparada y habilitada nuevamente. El daño, grave o no requiere intervención”, agregaron fuentes oficiales a este medio.

Por lo que, con el correr de los días se evaluarán los daños sufridos en las avionetas para luego analizar su habilitación nuevamente.