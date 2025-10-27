Ciclo lectivo 2026 en Corrientes: cuándo estará disponible el listado de vacantes

La inscripción para ingresar por primera vez a escuelas estatales de Corrientes comenzará en noviembre, según informó el Ministerio de Educación provincial.

El proceso abarca los niveles Inicial, Primario y Secundario, y los aspirantes deberán realizar la preinscripción a través del sitio web oficial inscripciones.mec.gob.ar.

El director de Sistemas de Información, Carlos Encina, aclaró que el proceso incluye:

Nivel Inicial: Sala de 4 y 5 años, excepto los alumnos que ya cursaron Sala de 4 años en el mismo establecimiento y continúan en Sala de 5.

Nivel Primario: 1° grado para quienes pasan de Sala de 5 años.

Nivel Secundario: 1° año para quienes egresan de 6° grado.

Encina señaló que los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) no forman parte del sistema de preinscripción, ya que no dependen del Ministerio de Educación.

También explicó que algunos alumnos tienen prioridad en la asignación de vacantes: abanderados y escoltas de la Bandera Nacional y Provincial, estudiantes con hermanos en la institución, hijos de personal docente o administrativo y alumnos provenientes de escuelas asociadas. Todas las vacantes estarán disponibles en el listado oficial del sistema.

Fechas de preinscripción:

Nivel Inicial (Sala de 4 y 5 años): 3 al 13 de noviembre

Nivel Primario (1° grado): 14 al 24 de noviembre

Nivel Secundario (1° año): 25 de noviembre al 5 de diciembre

Sorteo y consulta del Estado de Asignación de Vacantes:

Nivel Inicial: 20 de noviembre

Nivel Primario (1° grado): 1 de diciembre

Nivel Secundario (1° año): 12 de diciembre

El paso final es la inscripción definitiva, que implica presentar la documentación que respalde la información registrada durante la preinscripción. Se recuerda que no se podrán modificar los datos al momento de presentar la documentación.

El Ministerio recomendó a las familias revisar con anticipación la plataforma y mantener actualizados los datos de contacto, para asegurar que el proceso de inscripción se realice de manera ordenada y sin inconvenientes.