Alerta por el hundimiento de la ruta provincial 6 en Corrientes

Se produjo el hundimiento de una parte de la Ruta Provincial N° 6, que une las localidades de Mburucuyá y Santa Rosa en Corrientes este martes por la tarde. La Dirección Provincial de Vialidad llegó al lugar y pidió extremar las precauciones al circular. En el lugar se produjo el socavamiento de una alcantarilla provocado por la gran cantidad de agua acumulada tras las intensas lluvias de los últimos días.

Desmoronamiento de la ruta

El problema se detectó en cercanías del cruce de Paso Aguirre, donde parte del terraplén comenzó a desmoronarse, generando riesgo para los vehículos que transitan por la zona, según explicó el periodista Juan Antonio Pared.

El jefe de Vialidad Provincial Zona III, Abel “Kike” Velozo, se hizo presente en el lugar y confirmó que personal de Vialidad comenzará en las próximas horas los trabajos de reparación y refuerzo de la alcantarilla afectada.

gentileza Juan Antonio Pared

El segundo hundimiento en dos días

El pasado domingo se registró un socavamiento pero en la ruta nacional 12 en el kilómetro 1187, en las cercanías de la ciudad de Itá Ibaté. En el lugar actuó Vialidad Nacional y a través de un comunicado informaron que debido a las fuertes precipitaciones registradas en la región se produjo un socavón en la alcantarilla.

Según informaron desde el organismo, el daño en una alcantarilla generó riesgo de derrumbe, por lo que se decidió interrumpir completamente la circulación vehicular mientras se realizan las evaluaciones técnicas y las reparaciones correspondientes.

Como alternativa, quienes se dirigían a Ituzaingó o Misiones deben tomar la Ruta Nacional 118 a la altura de Saladas, para luego empalmar nuevamente con la Ruta 12 en el kilómetro 1206,68, pasando Itá Ibaté.