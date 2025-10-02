Pronostican ascenso temperatura en Corrientes: la máxima podría llegar a los 38°C

Tras días templados en Corrientes, el termómetro comienza a subir y se espera que para el próximo domingo alcance los 38°C de máxima. Según el Informe Agrometeorológico (Sepa) las temperaturas altas vendrán acompañadas de precipitaciones, con chaparrones para este viernes, el domingo y el lunes con mayor intensidad en la zona norte de la provincia.

Lluvias de variada intensidad

A partir de la llegada de la primavera las lluvias se hicieron notar y para este fin de semana se esperan nuevamente con variada intensidad y en distintos puntos de Corrientes. Para este viernes la temperatura oscilará entre los 18°C y los 28°C, con vientos por el noreste.

Teniendo en cuenta los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado rondará entre los 21°C y 33°C, con vientos por el noreste. Mientras que para el domingo podría alcanzar los 38°C y los 25°C de mínima, por lo que se espera una jornada calurosa en Corrientes.

Las temperaturas máximas de este fin de semana en Corrientes.

Luego de las altas temperaturas del domingo, llega un alivio.

El resumen del pronóstico del 03 al 07 de octubre indica que “Se esperan chaparrones para el sector Noreste de la provincia el día viernes. El domingo los mismos podrían darse en todo el territorio, y el lunes se producirían lluvias de mayor intensidad en la zona norte y hacia el noreste principalmente”.

“Las temperaturas máximas irán en ascenso hasta llegar cerca de los 35ºC el domingo, luego de lo cual descenderían a 25ºC”, señaló a El Litoral la observadora meteorológica Carolina Fernández López.

Precipitaciones en Corrientes.

Brusco cambio para el lunes

Para el lunes se espera un brusco cambio de temperatura, con la llegada de las lluvias intensas se prevé que ronden entre los 19°C y los 14°C, dejando jornadas templadas en gran parte de la provincia.