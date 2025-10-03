¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Costanera Sur Atentado en Manchester triple crimen
Costanera Sur Atentado en Manchester triple crimen
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

MERCEDES SALINAS

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 00:00

MERCEDES SALINAS

Q.E.P.D.

Falleció el 01/10/2025. Tu familia y amigos te saludan. Deseando paz eterna y gozo en el corazón de todos aquellos que en silencio te despiden, que la luz de Dios te envuelva y te traiga la paz que tanto necesitas. c/594

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD