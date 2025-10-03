†
MERCEDES SALINAS
Q.E.P.D.
Falleció el 01/10/2025. Tu familia y amigos te saludan. Deseando paz eterna y gozo en el corazón de todos aquellos que en silencio te despiden, que la luz de Dios te envuelva y te traiga la paz que tanto necesitas. c/594
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
MERCEDES SALINAS
Q.E.P.D.
Falleció el 01/10/2025. Tu familia y amigos te saludan. Deseando paz eterna y gozo en el corazón de todos aquellos que en silencio te despiden, que la luz de Dios te envuelva y te traiga la paz que tanto necesitas. c/594