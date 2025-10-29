Dejaron fime la detención en flagrancia de dos narcos en Corrientes atrapados con droga

La Cámara Federal de Corrientes confirmó la detención en flagrancia, procesamiento y prisión preventiva para dos personas, acusadas de integrar una organización dedicada al narcomenudeo entre las ciudades de Goya y Lavalle.

Según el expediente, el caso se inició en una posible flagrancia el 28 de junio de 2025, cuando una patrulla de la Policía de Corrientes detuvo en Lavalle a una motocicleta marca Yamaha 110 c/c en la que viajaban ambas personas, según publicó el periodista local Juan Cruz Velasquez.



Durante el control, los efectivos incautaron 579 gramos de marihuana entre sus pertenencias. Además, se supo que uno de ellos ya era investigado en otra causa federal vinculada al tráfico de drogas, por lo que ambos expedientes fueron unificados.

En allanamientos posteriores realizados por la Gendarmería Nacional dieron con más evidencias. Uno de los operativos se realizó en el barrio San Antonio de Lavalle y otro en el barrio Inmaculada de Goya.



Secuestraron marihuana, cocaína, balanzas de precisión, plantines y teléfonos celulares, elementos que -según la Cámara- evidencian la existencia de una red de venta minorista de drogas.



El fallo, dictado por los jueces Ramón Luis González y Selva Angélica Spessot, rechazó la apelación presentada por la Defensa Oficial, validó el procedimiento por flagrancia y ratificó la resolución de la jueza Cristina Pozzer Penzo titular de Juzgado Federal de Goya, que había dispuesto el procesamiento de ambos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Ley 23.737) y un embargo de $200.000.



La defensa había solicitado la nulidad del procedimiento, alegando que la detención fue ilegal y que no se había probado la naturaleza de la sustancia ni los roles de los acusados. Sin embargo, el tribunal consideró que el operativo se realizó en un contexto de flagrancia, al detectarse a simple vista las sustancias, y que los elementos reunidos permiten sostener con “grado de probabilidad” la acusación.

La jueza de primera instancia mantuvo la prisión preventiva por dos años —con revisión periódica— al considerar que subsisten riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En el caso de Estigarribia, continúa bajo prisión domiciliaria.

Con esta decisión, la Cámara Federal de Corrientes confirmó en todos sus términos la resolución del Juzgado Federal de Goya y ordenó notificar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a la acordada vigente.