Corrientes: la Aduana de Santo Tomé subastará más de 170 productos electrónicos incautados

La Aduana de Santo Tomé llevará adelante este jueves 13 de noviembre una subasta online de más de 170 productos electrónicos incautados durante diversos operativos contra el contrabando. La iniciativa es organizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y se realizará entre las 11 y las 12.05, mediante el portal Subastas Banco Ciudad.

La subasta estará abierta a particulares y comercios de todo el país. Los interesados debían registrarse en la plataforma del Banco Ciudad, completar la inscripción ante Arca y efectuar un depósito en garantía para participar. El catálogo completo se encuentra online con imágenes y descripciones técnicas de cada lote.

Entre los bienes que saldrán a remate figuran 19 consolas PlayStation 4, 30 parlantes JBL, 43 adaptadores de TV Apple y Google, 49 estéreos para autos y otros dispositivos tecnológicos. Los precios base comienzan en $15.000.

La subasta se enmarca en la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece la venta pública de mercaderías bajo custodia estatal. Según informó la Aduana, los fondos recaudados se destinan al fortalecimiento de la infraestructura aduanera y a las acciones oficiales contra el contrabando.