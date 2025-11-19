Corrientes realizará una jornada de juego responsable en la playa Arazaty

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, junto a la Dirección de Juventud, realizará una nueva jornada de prevención y concientización sobre el juego responsable en la playa Arazaty.

La actividad se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a las 17 y apunta a promover hábitos saludables entre los jóvenes mediante propuestas vinculadas al deporte, la salud mental y la diversidad.

Actividades y asesoramiento

Durante la jornada, especialistas brindarán orientación y asesoramiento sobre la temática del juego responsable.

Además, habrá charlas informativas, stands con material de difusión y actividades recreativas destinadas a generar espacios de encuentro y reflexión.

Organismos participantes

La iniciativa es organizada por la Dirección de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública, la Universidad Nacional del Nordeste, Aicop, la Dirección de Diversidad y Género y Lotería Correntina.

Mensaje oficial

La directora de Juventud, Clara Gortari, destacó la importancia del trabajo preventivo. Afirmó que es necesario “seguir concientizando a los jóvenes no solo sobre el juego responsable y las costumbres saludables, sino también sobre la importancia de cuidar su salud mental con una vida equilibrada”.

Indicó además que desde el área se trabaja diariamente para ofrecer espacios de contención, escucha y prevención, orientados a que los jóvenes se sientan acompañados y construyan hábitos positivos para su futuro.