UPA Ropa Americana ganó el premio al Mejor Comercio de Indumentaria del NEA

La marca UPA Ropa Americana continúa consolidándose como una de las firmas más destacadas del Nordeste Argentino. Por tercer año consecutivo, la empresa fue galardonada con el premio al “Mejor Comercio de Indumentaria de la Región”, una distinción otorgada por los prestigiosos Premios Zonas VIP al Espectáculo.

Este reconocimiento celebra no solo la excelencia en ventas y el crecimiento sostenido de la marca, sino también su compromiso con la innovación, la estética y la experiencia del cliente en el rubro de la moda.

Expansión y posicionamiento de marca

UPA Ropa Americana se ha posicionado como un referente indiscutido en la moda “second hand” o ropa americana, transformando este concepto en una propuesta de calidad, estilo y accesibilidad.

La empresa ha experimentado un crecimiento avasallante en los últimos años, lo que se refleja en su presencia física: actualmente cuenta con tres sucursales en la ciudad de Corrientes y una sede en Resistencia, Chaco. El siguiente paso ya está en marcha: la firma se prepara para inaugurar próximamente una nueva sucursal en Buenos Aires, marcando así su firme expansión hacia el plano nacional.

Liderazgo, innovación y gestión profesional

El éxito de la empresa se atribuye al liderazgo de su fundadora, la contadora Cecilia del Pilar Luque, una empresaria que es destacada por su visión y compromiso con el desarrollo regional.

Bajo su gestión, UPA ha logrado combinar una mirada moderna del marketing —con una fuerte y activa presencia en redes sociales a través de su cuenta oficial @uparopaamericana—, un trato cercano con el público y una gestión profesional ejemplar. Esta estrategia se ha traducido en la construcción de una comunidad fiel de clientes, colaboradores y seguidores, y reafirma a UPA Ropa Americana como una marca pionera y un símbolo de trabajo, constancia y superación.