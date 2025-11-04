En Paso de la Patria el turismo vuelve a brillar con Capresstur

La Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos (Capresstur) de Paso de la Patria tiene nueva comisión directiva y en apenas 45 días las nuevas autoridades empezaron a cumplir con las grandes desafíos que se habían impuesto. "Queremos que Paso de la Patria vuelva a ser el destino turístico elegido por toda latinoamérica", revela Viviana Glibota a El Litoral.

Por eso la nueva comisión organizó y armó un festival inédito para toda la región. Será el 15 de noviembre y en el mejor lugar de Paso de la Patria: las playas. "Juntaremos el activo cultural predilecto de Corrientes, que es Patrimonio de la Humanidad: el chamamé y proponemos disfrutarlo en la playa", detalla Viviana.

Será el primer Festival del Chamamé en la playa. Para eso la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos ha decidido modernizarse: incorporó una planificación a mediano y largo plazo; una agenda cultural de enero a enero, para que Paso de la Patria tenga eventos todo el año y una vez por mes.

Decidieron ampliar las prestaciones que la Cámara, incluir gastronomía, eventos, cultura, artistas y artesanos

"El 15 de noviembre se realizará el primer festival de chamamé en la playa, queremos que se destaque en toda la región. Preparamos un marco excepcional, con 40 emprendedores, que volcarán su impronta al evento siempre con el eje en el chamamé. También participarán las comparsas, habrá una obra de teatro e intervenciones artísticas en la playa", detalló

"Queremos que el Paso recupera su brillo, que abrace a toda la región con sus playas y su belleza. Creo que con solidéz e interacción, se puede volver a despertraer ese enamoramiento por el Paso, que la convirtió en una de las villas turísticas más importantes del país", agregó

Nueva comisión de Capresstur: Presidente Viviana Glibota; vice: Orlando Nito Medina; Tesorera, Raquel Zamudio; vocales: Susana Gimena del Pino; Mariana Clerichi; Sergio Abalde; Norma Bandeo, Ale Cartolano, revisor de cuentas: Julio Leguizamón.