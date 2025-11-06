Alarma escolar en Corrientes: un alumno ingresó a un colegio de Bella Vista con un arma de fuego en la mochila

Un grave incidente de seguridad se registró en la ciudad correntina de Bella Vista luego de que un estudiante del Colegio Sersic ingresara al establecimiento con un arma de fuego en su mochila. El hecho fue confirmado por el rector de la institución, Juan Almirón, quien destacó la rápida intervención del personal docente.

La situación fue detectada el pasado lunes cerca del horario de salida del turno mañana, a partir de comentarios entre compañeros del alumno.

Detección y entrega del arma a la Policía

El rector Almirón relató que, tras el aviso, una docente abordó al alumno y revisaron su mochila en un lugar apartado. “Allí encontramos un elemento que podría considerarse un arma”, explicó en declaraciones al canal local Cableinforma.

El arma, que se describió como de pequeño tamaño y en aparente estado obsoleto, fue resguardada de inmediato. Posteriormente, se citó al tutor del estudiante y, al día siguiente, el rector se contactó con la comisaría local para recibir asesoramiento.

Personal policial se hizo presente en la escuela, constató el hallazgo y confirmó que se trataba de un arma real. La misma fue entregada formalmente a la autoridad mediante las actas correspondientes y derivada a peritaje.

Sanciones y discapacidad del estudiante

El alumno involucrado tiene 14 años. Su padre testificó que el arma fue tomada de un taller, de entre herramientas pertenecientes a un familiar. La institución admitió desconocer si el estudiante tenía la intención de mostrarla o de usarla para intimidar a sus compañeros.

"No sabemos la intención. El chico en principio lo negó, pero el padre confirmó que el arma estaba en un taller y él la llevó”, indicó Almirón.

Un factor que será determinante en las medidas institucionales es que el estudiante cuenta con certificado de discapacidad.

“Tenemos un consejo donde se evaluará la sanción correspondiente. No lo vamos a dejar pasar, pero debemos actuar teniendo en cuenta todas las condiciones del alumno”, señaló el rector.

El colegio remarcó la importancia del diálogo con las familias para evitar que objetos de riesgo estén al alcance de niños y adolescentes, y destacó la efectiva coordinación con el equipo docente y la Policía.

*Con información de Radio Bella Vista