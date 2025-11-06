Jorge Meza: “Me une a Juan Pablo Valdés una amistad y una relación fuerte de gestión”

El intendente de Caá Catí, Jorge Meza, habló con Hoja de Ruta sobre su futuro político y la posibilidad de integrar el gabinete del gobernador electo Juan Pablo Valdés, con quien aseguró mantener una relación “que va más allá de lo institucional”.

Aunque evitó confirmar si será parte del nuevo equipo provincial, Meza no descartó esa posibilidad. “Varios intendentes o exintendentes van a formar parte de su gabinete. Las expectativas están, pero quiero ser respetuoso de las decisiones que pueda tomar el nuevo gobernador”, dijo.

“Me une al nuevo gobernador una amistad y una relación fuerte de gestión y de compañeros. Fortalecimos muchísimo la unión entre los intendentes, primero en la zona norte y luego en toda la provincia, con el apoyo del actual gobernador. Eso generó una relación que va un poquito más allá de lo formal. Nos acompañamos en los momentos importantes de cada uno de los pueblos, y esa fue una de las fortalezas de Juan Pablo: estar presente, acompañar, respaldar”.

Durante la entrevista, Meza puso como ejemplo el acompañamiento de Valdés a la Feria del Libro de Caá Catí, uno de los eventos culturales más importantes del interior provincial. “Juan Pablo supo estar en distintos eventos, como la Feria del Libro, que es un orgullo para nosotros. Ya entonces tenía algunas ideas para fortalecerla, y estoy muy contento de que piense en seguir apoyándola aún más”, afirmó.

Consultado sobre sus últimos contactos con el mandatario electo, Meza contó que estuvo junto a él y al actual gobernador Gustavo Valdés en Paraguay, en el marco de una visita institucional.

“Fuimos a acompañar al gobernador y al gobernador electo en esta idea de generar vínculos más fuertes con la República del Paraguay. En lo personal, me permitió además tomar contacto con escritores paraguayos interesados en participar en próximas ediciones de nuestra Feria del Libro”, explicó.

El intendente se mostró optimista sobre el futuro de Caá Catí y adelantó que continuará colaborando con la gestión provincial desde el lugar que le toque: “Nosotros acompañamos, propusimos a este nuevo gobernador y lo vamos a seguir respaldando. Yo estaré ayudando desde el espacio que me toque ocupar”.

