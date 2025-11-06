El Servicio Penitenciario apartó a una agente acusada de integrar una banda de explotación sexual en Corrientes

El Servicio Penitenciario de Corrientes informó este jueves que apartó a una mujer de sus funciones operativas dentro de la fuerza, luego de que fuera acusada de participar en una banda de explotación sexual y trata de personas que operaba en la capital provincial y en la localidad turística de Paso de la Patria.

La medida fue comunicada por la fuerza penitenciaria, que señaló haber dispuesto "de inmediato las medidas administrativas de rigor" a raíz de publicaciones en redes sociales que vinculaban a la agente con el supuesto caso de trata.

Medidas administrativas y compromiso con la investigación

En un comunicado oficial, el Servicio Penitenciario subrayó su "compromiso de la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de los derechos humanos". Por ello, la funcionaria ha sido apartada preventivamente de sus funciones operativas y de contacto con la población penal.

La suspensión se mantiene "a la espera de que se complete la investigación y se deslinden las responsabilidades que puedan corresponder". La institución enfatizó que no tolerará ninguna conducta que se aparte de los principios éticos y legales, "especialmente ante la mención de delitos tan graves como la trata de personas".

El Servicio Penitenciario confirmó que las actuaciones administrativas internas se encuentran en curso y ha dispuesto la colaboración total con los organismos judiciales competentes en caso de que se inicie una investigación penal, manteniendo la reserva del proceso para proteger la integridad de todas las partes involucradas.

El operativo de la Policía Federal

El caso que originó la denuncia se develó tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que logró desarticular la red de captación y explotación sexual. La investigación, a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Corrientes, se extendió por varios meses.

La acción de la PFA culminó este fin de semana con siete órdenes de allanamiento que permitieron: