El Flaco López fue convocado para el amistoso frente a Angola

Lionel Scaloni, director técnico de la selección Argentina, dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso que se disputará el 14 de noviembre contra Angola con la presencia del correntino José Manuel López.

El Flaco está nuevamente en la consideración del cuerpo técnico albiceleste y aumentan sus posibilidades para ganarse un lugar en la nómina que irá al Mundial 2026.

Para el futbolista de 24 años oriundo de la ciudad correntina de San Lorenzo es la tercera convocatoria consecutiva en la selección. Estuvo en la última doble fecha de las Eliminatorias y después en los amistosos, donde debutó, que realizó Argentina en los Estados Unidos durante el mes de octubre.

López estará con la selección albiceleste en el amistoso previsto para el 14 y luego regresará al Palmeiras para disputar la final de la Copa Libertadores el 29 frente a Flamengo.

El listado, publicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presenta dos sorpresas destacadas: Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni. Panichelli, actual goleador de la Ligue 1 con el Racing Club de Estrasburgo, vivirá su primera experiencia con la Selección Mayor. Por su parte, Prestianni, una de las joyas del Benfica, logró llamar la atención del cuerpo técnico con su notable rendimiento pese a su corta edad, consolidándose rápidamente en el fútbol portugués.

La convocatoria mantiene la base del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022, pero suma nombres que representan el futuro del equipo. En el arco fueron citados Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (Crystal Palace). En la defensa sobresalen Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Valentín Barco, quien continúa afirmándose como una alternativa sólida por la banda izquierda.

En el mediocampo, Scaloni vuelve a confiar en Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, pilares del funcionamiento albiceleste. A ellos se suman Máximo Perrone y Nicolás Paz, dos jóvenes que atraviesan un momento de crecimiento y que el cuerpo técnico observa con atención para futuras competencias.

El ataque estará encabezado, una vez más, por Lionel Messi. El capitán lidera un frente ofensivo que combina experiencia y juventud, acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, habituales protagonistas del ciclo. También aparecen Giuliano Simeone y Nicolás González, ambos del Atlético de Madrid, quienes atraviesan un buen presente en LaLiga y simbolizan el recambio que Scaloni busca consolidar.

Con esta nueva convocatoria, Scaloni ratifica su idea de mantener la estructura del campeón del mundo, pero sin dejar de mirar hacia adelante. El amistoso ante Angola será una oportunidad ideal para poner a prueba a los debutantes y seguir ampliando las opciones del seleccionado argentino en el camino hacia los próximos compromisos internacionales.

La lista

La convocatoria mezcla la base de campeones del mundo con la adición de algunos nombres nuevos y habituales.

Arqueros

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Juan Foyth (Villarreal)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Marcos Senesi (AFC Bournemouth)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Máximo Perrone (Como 1907)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

