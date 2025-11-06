Corrientes: agenda completa de actividades gratuitas para este fin de semana

La Noche de los Museos, Oktober Fest del Litoral, Feria K-Animé y paseos turísticos forman parte de la variada agenda cultural y recreativa que se vivirá en la ciudad.

La Ciudad de Corrientes se prepara para disfrutar de un fin de semana cargado de propuestas culturales y recreativas, con acceso libre y gratuito para toda la familia. Desde ferias y recorridos guiados hasta festivales musicales y gastronómicos, la agenda incluye actividades para todos los gustos y edades.

Oktober Fest del Litoral: música, sabores y tradiciones

El viernes y sábado, desde las 19, el parque Mitre será sede de una nueva edición del Oktober Fest del Litoral, con shows en vivo, gastronomía regional y cervezas artesanales.

La grilla incluye a DJ Walter, el tradicional pinchado de barril con la comunidad alemana, DJ Feca con vinilos, la banda Mauri y el Arranque y DJ Joel Acosta.

El sábado, la celebración continuará con Quantum Quark, DJ Armandi y el colorido espectáculo musical de la comunidad alemana.

Circuitos turísticos “Descubrí Corrientes”

El sábado, de 18 a 20, se realizará una nueva edición del recorrido guiado “Descubrí Corrientes”, partiendo desde la plaza Libertad (Hipólito Yrigoyen entre Roca y Perú).

El domingo, la propuesta se trasladará al Cementerio San Juan Bautista, con un recorrido histórico y cultural desde las 18.

La inscripción es gratuita y se realiza en visitcorrientes.tur.ar/descubri.

Noche de los Museos y arte en espacios culturales

El sábado desde las 20 hasta la medianoche, los museos y centros culturales municipales se sumarán a la Noche de los Museos 2025, con actividades artísticas y exposiciones especiales.

En Casa Molinas (Pellegrini 937) habrá pintura en vivo a cargo de alumnos de los talleres Recrearte y Espacio Matices, junto con visitas guiadas por la historia del museo.

Mientras tanto, en el Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542) se podrá recorrer la muestra “San Martín vuelve a Corrientes”, del artista Ramiro Ghigliazza.

Feria de Artesanos y emprendedores locales

La tradicional Feria de Artesanos abrirá este viernes, de 9 a 22, en la plaza Cabral, con una amplia oferta de productos locales.

El sábado y domingo, la feria se trasladará a la Costanera Sur y Las Heras, donde emprendedores expondrán artículos de cuero, madera, tejido, dulces regionales, comidas típicas y flores.

Feria K-Animé en el parque Camba Cuá

El domingo, de 15 a 21, el piletón del parque Camba Cuá se convertirá en el epicentro del mundo K-Animé, con actividades pensadas para fanáticos del anime, el cosplay y el K-pop.

La programación incluye concursos de dibujo y coreografías, shows de bandas, y competencias de cosplay infantil y adulto, además de la participación de Thesy y la banda Reman.

Sol, arena y descanso en los balnearios

Para quienes prefieran disfrutar del aire libre, la ciudad cuenta con cinco playas habilitadas: Arazaty I y II, Malvinas I y II (esta última, exclusiva para canes) y Molina Punta.

Los balnearios permanecen abiertos de 8 a 20, y los sanitarios de Arazaty I, II y Malvinas I funcionan hasta las 2.30 de la madrugada, garantizando servicios y seguridad para los visitantes.