“El Día del Empleado Bancario nos encuentra unidos y en defensa de nuestros derechos”

El 6 de noviembre se conmemora el Día del Empleado Bancario y también el aniversario número 101 de la Asociación Bancaria Argentina, fundada en 1924. En diálogo con Hoja de Ruta, Esteban Lezcano, secretario general del gremio en Corrientes, repasó los desafíos del sector y el contexto que atraviesan los trabajadores bancarios.

“Cumplimos 101 años, y este día representa también el orgullo de pertenecer a una institución histórica que siempre defendió los derechos de los compañeros bancarios”, expresó Lescano.

El dirigente recordó que en esta fecha los trabajadores perciben una gratificación especial: “Es un monto que comienza en 1.708.000 pesos, y que aumenta según la antigüedad y la función dentro de la entidad. Es un reconocimiento que tenemos desde 2004 y que se mantiene gracias a las paritarias anuales”, explicó.

Consultado sobre la situación salarial y el escenario económico actual, Lescano aseguró que “el bancario, dentro de todo, logra mantener su salario”, aunque advirtió sobre los desafíos que plantea la coyuntura:

“Nos preocupa la posible reforma laboral. Pedimos mantenernos unidos, defender nuestras conquistas y cuidar nuestras fuentes de trabajo. Nos costó mucho conseguir lo que hoy tenemos: la jornada laboral de siete horas y media, el trabajo de lunes a viernes y los adicionales que forman parte de nuestro convenio”.

En ese sentido, el titular de la Bancaria Corrientes destacó la necesidad de proteger al Banco Nación como entidad pública y de garantizar la estabilidad laboral en el marco de las fusiones y reestructuraciones del sector financiero. Lescano también se refirió al impacto de la digitalización y las nuevas formas de operar en el sistema financiero:

“Desde la pandemia, los bancos aceleraron la transformación tecnológica. Hoy convivimos con el banco físico, el home banking, las billeteras y las plataformas virtuales. Eso exige capacitación y un rol activo del trabajador en la seguridad de las operaciones. El cliente tiene que sentir que su dinero está protegido”, sostuvo.

