Deportes Policía Federal Argentina abigeato
Recuperaron una motocicleta que fue robada momentos antes

Por El Litoral

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 12:17

La Policía de Corrientes informó que el miércoles evitó el robo de una motocicleta en la ciudad Capital, deteniendo al hombre que intentó cometer el delito.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando efectivos fueron alertados por el sistema 911 sobre un robo sobre avenida Chacabuco, entre calles Ñaembé y Lavalle.

En este lugar un sujeto se llevó una motocicleta que estacionada, por lo que se inició un rastrillaje en la zona, el cual resultó en la recuperación del rodado y la detención de un hombre mayor de edad.

Demorado y el vehículo secuestrado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de realizar las diligencias del caso.

