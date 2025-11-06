Corrientes: la Unne será sede de una jornada sobre economía circular y acción climática



La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) será escenario el próximo viernes 7 de noviembre, desde las 8.30, de una jornada sobre economía circular y acción climática. El encuentro, que se desarrollará en el edificio histórico ubicado en Salta 459, permitirá el intercambio de experiencias sobre políticas públicas y buenas prácticas en la gestión de residuos orgánicos. Es con inscripción previa y cupos limitados.

La actividad se plantea como una antesala a la Conferencia de las Partes (COP30), que es el órgano creado por las Naciones Unidas para implementar los compromisos asumidos en el marco de la lucha climática. Este año se celebrará en Belém do Pará, Brasil, donde líderes mundiales discutirán estrategias para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C.

Además, el encuentro en la Unne contará con la participación de expertos de Alemania, entre ellos Anja Schwetje, de la Agencia Federal de Ambiente. Los organizadores buscan mostrar tendencias internacionales en economía circular y su relevancia en la mitigación del cambio climático.

Compromiso Global sobre el Metano

Durante la jornada se abordará el Global Methane Pledge (GMP), una iniciativa internacional lanzada en 2021 con el objetivo de reducir las emisiones globales de metano en un 30 % para 2030 respecto a los niveles de 2020. Disminuir este gas de efecto invernadero ayudaría a alcanzar el objetivo de ralentizar significativamente el cambio climático,

El encuentro es organizado por la Unne, el Instituto Correntino del Agua (Icaa) y la Fundación Manos Verdes.