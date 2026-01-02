Capital, en emergencia hídrica: agilizan medidas administrativas y financieras

n El Concejo Delibertante rúbrico ayer por unánimidad la declaración de emergencia hídrica y climática para Capital que el intendente Claudio Polich declaró por 180 días, prorrogable por otros seis meses.

La medida facilitará a la Municipalidad y sus áreas tomar “decisiones administrativas, financieras y de gestión con el fin de mitigar la crisis climática”.

De acuerdo a los argumentos esgrimidos en el proyecto de declaración, solo en diciembre cayeron 770 milímetros de lluvias, algo que no sucedía hace 30 años.

Se detalló además que “junto con el gobierno provincial fueron asistidas y evacuadas 328 personas en los seis centros de evacuación”.

La normativa, aprobada por los 17 ediles presentes, ratifica la resolución del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y establece un plazo de 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga, para enfrentar las consecuencias del temporal.

La declaración de emergencia habilita al municipio a implementar de manera inmediata medidas preventivas y correctivas. Los equipos técnicos y sociales han intensificado su labor en los sectores más vulnerables de la capital, donde las precipitaciones provocaron anegamientos severos.

Entre los barrios más afectados que requieren intervención prioritaria se encuentran:

La Olla, Pirayuí, San Gerónimo, Fray José de la Quintana, 9 de Julio y Lomas del Mirador. Santa Rosa, Libertad, Bañado Norte, Jardín, Güemes y San Ignacio. Piragine Niveyro, Nuestra Señora de Asunción y Santa Rita Norte.

Protocolos

de mitigación

El objetivo central de la normativa es agilizar la gestión de recursos para tareas de limpieza y destape de zanjas y desagües mediante el uso de maquinaria pesada. De forma paralela, el municipio coordina operativos de atención sanitaria y social directa para las familias que sufrieron pérdidas materiales o complicaciones por el avance del agua.

La articulación entre las distintas áreas municipales busca no solo reparar los daños actuales, sino también robustecer la infraestructura pluvial ante la posibilidad de nuevos fenómenos climáticos de gran intensidad en el corto plazo.