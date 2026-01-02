Pago anual anticipado en Corrientes: cómo acceder al descuento de hasta un 43%

Con el inicio del nuevo año, la Municipalidad de Corrientes puso en marcha el programa de Pago Anual Anticipado 2026, una iniciativa que busca premiar el cumplimiento de los vecinos con reducciones significativas en la carga tributaria. Según informaron desde la gestión local, los descuentos pueden alcanzar el 43% en el impuesto automotor y el 28% en el inmobiliario.

Para acceder a estas bonificaciones, el requisito fundamental es estar al día con los tributos municipales al 31 de diciembre de 2025.

Cómo se integran los descuentos

El esquema de beneficios se compone de varios ítems acumulables que favorecen al contribuyente cumplidor:

10% por "Buen Contribuyente".

10% por la modalidad de "Pago Anual".

15% por "Pago en Término".

8.3% adicional por "Contribuyente Destacado" (equivalente a la bonificación de la última cuota del año).

Cuotas sin interés y formas de pago

Para facilitar el trámite, se habilitaron opciones de financiación sin recargo con diversas tarjetas de crédito:

Banco de Corrientes (Visa): hasta 6 cuotas sin interés.

Tarjeta Naranja: hasta 10 cuotas sin interés.

Otros bancos (Visa): 3 cuotas sin interés.

Los contribuyentes pueden realizar la autoliquidación y el pago de forma digital a través de la plataforma www.acor.gob.ar, utilizando Mercado Pago 360.

Para quienes prefieran la atención presencial, los puntos habilitados son: la sede de Acor (Av. La Paz 2440), el Palacio Municipal, la Caja Municipal de Préstamos y las delegaciones de los barrios Doctor Nicolini, Güemes y San Martín.