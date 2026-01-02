Sin balnearios habilitados: Prefectura alertó sobre riesgos en la costa del río Uruguay

La Prefectura Naval Argentina, a través de la dependencia de Santo Tomé, recordó a los correntinos que la zona costera del río Uruguay no cuenta con áreas habilitadas como balnearios, por lo que no está permitido el ingreso al agua en los distintos espacios ribereños de la ciudad.

Entre los sectores señalizados se encuentran el Paseo “La Islita”, el Camping Municipal Tabatinga, Piñeral, el tramo que se extiende hasta Puerto Torres y sus adyacencias. La señalización busca concientizar a la población y prevenir contingencias que pueden producirse como consecuencia de conductas no controladas, especialmente durante los meses de altas temperaturas.

Prohibido bañarse

La Prefectura insistió en que quienes concurran a la zona ribereña lo hagan con responsabilidad, evitando el contacto con las aguas del río Uruguay, cuya dinámica, corrientes y variaciones de nivel representan un riesgo para la vida humana.

Desde la fuerza señalaron que, dentro de sus funciones exclusivas y excluyentes, se encuentra la Seguridad de la Navegación y de la Vida Humana, desempeñando como Autoridad de Aplicación en la jurisdicción. En ese marco, advirtieron que existen cartelerías municipales claramente visibles con la inscripción “prohibido bañarse”, colocadas en puntos estratégicos y zonas de uso recreativo y de esparcimiento.

Recomendaciones

Asimismo, el comunicado incluyó una serie de recomendaciones dirigidas a los nautas, tanto a usuarios de embarcaciones a motor como a remo. Entre las principales sugerencias se destaca el uso obligatorio de chalecos salvavidas, contar con los elementos de seguridad a bordo, llevar toda la documentación reglamentaria del medio fluvial y del timonel, y la prohibición absoluta de consumir bebidas alcohólicas durante la conducción de embarcaciones.

Se recordó la importancia de verificar las condiciones meteorológicas antes de zarpar, extremar precauciones ante la posible presencia de raigones arrastrados por la corriente, y no intentar capturar ni molestar a animales silvestres.

Finalmente, Prefectura informó que, ante cualquier situación de emergencia náutica, se encuentran habilitados de manera permanente el Canal 16 (156,800 MHz) y la línea telefónica 106, destinados a la atención inmediata de incidentes en el ámbito fluvial.