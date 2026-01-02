Boca Unidos negocia la llegada de Gabriel Batistuta para un nuevo proyecto deportivo

El mercado de pases del Torneo Federal A se vio sacudido este viernes por una noticia de impacto nacional. El presidente de Boca Unidos, Marcelo Insaurralde, reveló que el club mantiene tratativas formales con Gabriel Omar Batistuta para que se integre a la estructura de la entidad de la Ribera.

Aunque los rumores iniciales indicaban que el "Bati" podría desembarcar como Director Deportivo, Insaurralde fue cauto y desmintió que el cargo esté definido, aunque ratificó el interés. "Hay una tratativa, estamos buscando una solución al club. Se está hablando con un grupo de gente correntina que ha llegado para tratar de encarar este año", afirmó el dirigente en declaraciones que generaron una inmediata repercusión.

Alianza con empresarios y austeridad económica

La posible llegada del exdelantero de la Fiorentina y la Roma se da en un contexto de reestructuración financiera. Insaurralde no ocultó que la situación económica de Boca Unidos "es compleja" y que el arribo de capitales privados es la única vía para garantizar la competitividad en la tercera categoría del fútbol argentino.

"No queremos cometer errores, la idea es ir trabajando y haciendo las cosas lo mejor posible", aseguró el mandatario en declaraciones a radio Continental. En ese sentido, explicó que la participación de empresarios correntinos es clave: "La única forma de participar es recurrir a gente que apoye, que le guste el fútbol y que quiera ayudar a que Boca Unidos pueda hacer un buen torneo".

El factor Batistuta

La figura de Batistuta aportaría no solo prestigio internacional, sino también una vidriera inédita para el club en el Federal A. Si bien no se especificó cuál sería su rol exacto —podría tratarse de una asesoría externa o una imagen representativa del nuevo grupo inversor—, su nombre ya comenzó a traccionar expectativas entre los hinchas que sueñan con el retorno a la Primera Nacional.

Por ahora, las conversaciones continúan y se espera que en las próximas semanas haya definiciones sobre el esquema de trabajo para la temporada 2026, donde el "Aurirrojo" buscará recuperar el protagonismo perdido.