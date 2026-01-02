Rescatan una serpiente cascabel en plena costanera de Corrientes

Un llamado de alerta movilizó en plena madrugada a los bomberos voluntarios de Corrientes por la presencia de una serpiente cascabel en la vía pública. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 3, en la intersección de Tucumán y Costanera, en cercanías de Punta San Sebastián.

El detalle del rescate

Los bomberos acudieron rápidamente al lugar luego de que un grupo de jóvenes advirtiera la presencia del animal a orillas del río, en una zona despejada y frecuentada por personas durante la noche. La situación generó preocupación, ya que se trataba de un ejemplar potencialmente peligroso.

El comandante de bomberos voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, brindó detalles del operativo y explicó el contexto en el que se dio el rescate a El Litoral: “El rescate de serpientes fue aproximadamente a las 3 de la mañana. Había unos chicos en la zona de Punta San Sebastián. Vieron una pequeña serpiente a la orilla del río”.

“Nos llamaron y se prosiguió con el rescate. Después fue entregado y liberado en su hábitat. Lo hemos llevado lejos para que esté tranquilo y nadie lo moleste. Era una cascabel, hemos chequeado”, continuó.

“Es muy típico en estos tiempos cuando hay crecida de río, entonces que se acerque a un animal o serpiente cerca de la costa”, agregó Bertorello a este medio.

Tras ser capturada de manera segura, la serpiente de especie venenosa fue trasladada lejos de la zona urbana y liberada en su hábitat natural, con el objetivo de evitar riesgos tanto para las personas como para el propio animal.

Precaución ante el avistaje de serpientes

Desde Bomberos recordaron que, ante este tipo de situaciones, es fundamental no intentar manipular a los animales silvestres y dar aviso inmediato a las autoridades. La crecida del río y las altas temperaturas favorecen que estos ejemplares se desplacen hacia zonas costeras y urbanas, por lo que recomiendan extremar precauciones, especialmente durante la noche y la madrugada.